Омские автобусы будут высаживать пассажиров на новом месте

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-12T08:39:35+03:00

Изменения вступят в силу 17 июня, с этого дня остановка станет обязательной для всех автобусов. Фото: Андрей КУТУЗОВ

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В омской мэрии сообщили, что на Космическом проспекте, в направлении улицы Лизы Чайкиной, появилась новая остановка - "Улица Романенко". Теперь общественный транспорт будет там садить и высаживать пассажиров.

Как отметили в мэрии, изменения в схему движения внесли из-за обращений жителей Октябрьского округа.

- Не у всех маршрутов, проходящих по Космическому проспекту, была в схеме эта остановка: автобусы, следующие с левым поворотом на улицу Романенко, останавливались только после поворота с Космического проспекта, уже на самой улице Романенко. Для многих пассажиров это создавало неудобства, - прокомментировал заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Мы сделали эту остановку обязательной для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта.

Изменения вступят в силу 17 июня, с этого дня остановка станет обязательной для всех автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU