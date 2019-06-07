Омичка хотела купить монеты СССР и лишилась 5 тысяч российских рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-07T12:35:30+03:00

После того, как она перевела средства, «нумизмат» исчез с горизонта

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В неприятную ситуацию попала омичка, коллекционирующая деньги. 36-летняя женщина нашла в интернете некоего продавца под ником «Руслан Нумизмат», с которым договорилась о покупке набора юбилейных монет СССР. Сошлись на цене в 11 тысяч рублей.

– Так как сумма была достаточно большой, женщина договорилась оплатить покупку частями. После того, как она перевела 5 000 рублей на указанные продавцом реквизиты, аккаунт удалили. Никаких иных способов связаться с продавцом не было, товар заявительнице так и не доставили, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU