В омских детских садах появятся 500 дополнительных мест для малышей

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-06T07:08:13+03:00

В этом году власти планируют строительство четырех детских садов на 538 мест. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Чиновники выдадут путевки детям в возрасте до трех лет

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В омской мэрии сообщили, что к началу нового учебного года, в городских детских садах появятся почти 500 дополнительных мест для малышей в возрасте до трех лет. В 23 учреждениях откроют 24 новые группы.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, на эти цели из областного и муниципального бюджетов выделят более 26 миллионов рублей.

Кроме того, в этом году власти планируют строительство четырех детских садов на 538 мест. Новые учреждения появятся в разных частях города:

- в микрорайоне № 13 на 196 мест, из которых 20 — для детей раннего возраста;

- на ул. Краснознаменная на 140 мест, из которых 20 — для детей раннего возраста;

- на ул. Лисицкого на 101 место;

- на территории школы № 138 — на 101 место.

Планируется, что в этом году в Омске в детский сад в общей сложности будут ходить 6 200 мальчишек и девчонок.

ИСТОЧНИК KP.RU