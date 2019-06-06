В омских детских садах появятся 500 дополнительных мест для малышей
В омской мэрии сообщили, что к началу нового учебного года, в городских детских садах появятся почти 500 дополнительных мест для малышей в возрасте до трех лет. В 23 учреждениях откроют 24 новые группы.
Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, на эти цели из областного и муниципального бюджетов выделят более 26 миллионов рублей.
Кроме того, в этом году власти планируют строительство четырех детских садов на 538 мест. Новые учреждения появятся в разных частях города:
- в микрорайоне № 13 на 196 мест, из которых 20 — для детей раннего возраста;
- на ул. Краснознаменная на 140 мест, из которых 20 — для детей раннего возраста;
- на ул. Лисицкого на 101 место;
- на территории школы № 138 — на 101 место.
Планируется, что в этом году в Омске в детский сад в общей сложности будут ходить 6 200 мальчишек и девчонок.
ИСТОЧНИК KP.RU