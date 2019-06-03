Всю неделю в Омске сохранится прохладная и дождливая погода

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-03T08:53:53+03:00

Также будет ветрено

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По прогнозам синоптиков, первая неделя лета в Омской области будет прохладной, дождливой и ветреной.

По данным Gismeteo:

3 июня, понедельник: +13...+20, переменная облачность,

4 июня, вторник: +7...+20, переменная облачность,

5 июня, среда: +10...+15, дождь,

6 июня, четверг: +5...+15, переменная облачность,

7 июня, пятница: +8...+16, дождь,

8 июня, суббота: +10...+15, дождь,

9 июня, воскресение: +11...+15, дождь.

Если верить прогнозам, то такая же погода сохранится и дальше – до середины следующей рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU