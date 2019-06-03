Всю неделю в Омске сохранится прохладная и дождливая погода
Также будет ветрено
Омичей ждут 1,5 дождливых недели.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По прогнозам синоптиков, первая неделя лета в Омской области будет прохладной, дождливой и ветреной.
По данным Gismeteo:
3 июня, понедельник: +13...+20, переменная облачность,
4 июня, вторник: +7...+20, переменная облачность,
5 июня, среда: +10...+15, дождь,
6 июня, четверг: +5...+15, переменная облачность,
7 июня, пятница: +8...+16, дождь,
8 июня, суббота: +10...+15, дождь,
9 июня, воскресение: +11...+15, дождь.
Если верить прогнозам, то такая же погода сохранится и дальше – до середины следующей рабочей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU