В Омской области дорога, которую ремонтируют каждый год, рассыпалась после дождя

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-23T12:43:59+03:00

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Дорога Омск - Муромцево уже стала для жителей региона притчей во языцех. Почти вся трасса, которую ремонтируют с завидным постоянством, представляет собой полосу препятствий из ям и ухабов. А после недавних дождей полотно просто смыло водой. Уставшие ездить по бездорожью водители сняли на видео, как им приходится передвигаться. При этом в одном из выложенных роликов они даже пытаются шутить:

– Интересно, куда делся асфальт? – недоумевает один из собеседников. – Еще месяц назад был, а сейчас нет. Все перекопано. Может, нефть нашли здесь?

Выбоины, от которых машину раскачивает из стороны в сторону, выглядят действительно устрашающе – ведь определить их на глаз после дождя невозможно, они скрыты водой. Но видно, что преодолеть этот участок сложно не только легковушкам. У едущего навстречу грузовика колеса тоже погружаются в лужу почти полностью.

– Примерно в 25-30 км от Муромцево поплыл асфальт, – рассказывает автор ролика. – Проезжал там в апреле, тогда был только один сложный участок, сейчас их уже штук семь. Дорога просто рассыпается, как будто асфальт положили прямо на глину и чуть-чуть прихлопнули его лопатами. Как и месяц назад, сейчас по пути встречаются дорожные рабочие, которые невзирая на погодные условия верны своему делу! Такими темпами скоро только на вездеходе можно будет добраться. Прошу администрацию принять меры и сделать один раз, но качественно.

Кажется, автор поста выяснил, почему дорога рассыпается почти сразу. Кроме видео, он приложил и снимок с места событий. На нем видно, что дорожники кладут асфальт, от которого поднимаются клубы пара, прямо в лужи. Ответит ли за это кто-нибудь, неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/710538" frameborder="0"></iframe> Дорогу в Моромцево смыло дождем.Видео: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU