2019-05-23T12:18:00+03:00
Общество

Браконьер в Омской области нелегально застрелил 12 птиц

Ему может грозить уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Браконьер в Омской области нелегально застрелил 12 птицБраконьер в Омской области нелегально застрелил 12 птицФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Инспекторы патрулировали территорию Полтавского района Омской области. Там они остановили машину охотника, но ничего незаконного там не нашли. Однако охотник подал кому-то сигнал о том, что его остановили. Инспекторы всего в нескольких метрах заметили другую машину. Там они и нашли 12 убитых птиц – девять белолобых гусей, две краснозобых казарки (самку и самца) и одну самку кряквы. При этом казарка занесена в Красную Книгу и охота на нее запрещена.

- По факту незаконной охоты органами дознания проводится проверка. В добыче 12 птиц сознался житель села Еремеевка. Ответственность за незаконную охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, предусмотрена ст. 258 УК РФ. Нарушителя может ждать наказание в виде штрафа и возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, либо в виде исправительных работ, либо лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали в минприроды.

Также инспекторы оштрафовали еще 4 местных жителей – они охотились тогда, когда этого уже нельзя было делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичи сняли на видео, как коммунальщики заделывают ямы песком с детской площадки
На Омск надвигается гроза и штормовой ветер
В Омске на пожаре погибла женщина
В торговом центре в Омске случился пожар
В Омской области 5-летний мальчик выстрелил из пневматики брату в живот
13 лет на страже вашей безопасности!
В Омской области за день поймали почти три десятка нелегалов
В Омской области дорога, которую ремонтируют каждый год, рассыпалась после дождя
На Левом берегу в Омске начали ремонтировать дороги
Тысяча медалей для участников «Зеленого Марафона»
Доверяй, но проверяй!
Омич с проломленной головой напал на врачей
Соцсети: водитель, после замечания о неправильной парковке в центре Омска, достал пистолет
Предприниматели Омска получат SIM-карты для интернета вещей за один рубль
Tele2 сделает понедельники омичей приятными