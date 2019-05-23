Браконьер в Омской области нелегально застрелил 12 птиц

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-23T12:18:00+03:00

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Инспекторы патрулировали территорию Полтавского района Омской области. Там они остановили машину охотника, но ничего незаконного там не нашли. Однако охотник подал кому-то сигнал о том, что его остановили. Инспекторы всего в нескольких метрах заметили другую машину. Там они и нашли 12 убитых птиц – девять белолобых гусей, две краснозобых казарки (самку и самца) и одну самку кряквы. При этом казарка занесена в Красную Книгу и охота на нее запрещена.

- По факту незаконной охоты органами дознания проводится проверка. В добыче 12 птиц сознался житель села Еремеевка. Ответственность за незаконную охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, предусмотрена ст. 258 УК РФ. Нарушителя может ждать наказание в виде штрафа и возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, либо в виде исправительных работ, либо лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали в минприроды.

Также инспекторы оштрафовали еще 4 местных жителей – они охотились тогда, когда этого уже нельзя было делать.

ИСТОЧНИК KP.RU