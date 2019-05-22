СЕГОДНЯ 07:04 2019-05-22T07:04:02+03:00

В Омске без воды на день останутся жители Кордного поселка Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Там будут ремонтировать трубопровод

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В Омске завтра, 22 мая, будут ремонтировать трубопровод на улице Кордная. Из-за работ жители поселка останутся без холодной воды с 10.00 до 21.00, сообщили на сайте «Омскводоканала».

Воду отключат в следующих домах и учреждениях:

- жилые дома и дома с административными помещениями на ул. 4-я Кордная, 44; 56; 56а; 58; 55а; 62а; 48; 52а; 52; 54; 55; 45. Ул. 5-я Кордная, 11б; 62б; 63б; 63а; 62в. Ул. 1-я Шинная, 46; 59; 61; 67; 62. Ул. 3-я Молодежная, 81; 77; 75; 73; 71; 69; 65; 65; 63; 59; 57а; 51; 49; 47; 62; 62/1;

- административные здания на ул. 4-я Кордная, 42; 42/1. Ул. 5-я Кордная, 1; 1а; 63в. Ул. Будеркина, 1а. Ул. 1-я Шинная, 60; 60а; 47. Ул. 3-я Молодежная, 15;

- детский сад на ул. 4-я Кордная, 59а; 43;

- техникум на ул. 5-я Кордная, 17а;

- медицинское учреждение на ул. 1-я Шинная, 61а.

Также сообщается по некоторым адресам будет существенно снижено давление:

- жилые дома и дома с административными помещениями на ул. 5-я Кордная, 49; 71; 47; 51; 57; 59; 65; 61; 67а; 55; 69; 53; 16; 14; 12; 20; 24; 26; 28; 27; 25; 23; 21; 19; 17; 15; 13А; 13. Ул. 3-я Молодежная, 52; 50; 56; 54; 60; 64; 62; 62/1; 58. Ул. 2-я Молодежная, 40. Ул. Рощинская, 1; 2. Ул. 6-я Шинная, 1; 18; 17а; 17; 15; 15а. ул. Камерный Переулок, 49а; 49; 36А; 36; 38; 40; 38а; 38б; 42; 44; 14; 16; 12; 10; 51; 54а; 52; 50; 48; 46; 36б; 15; 13; 17; 11; 89; 6; 4; 2;

- административные здания на ул. 5-я Кордная, 24/1; 41; 27а; 27а; 18; 29. ул. 3-я Молодежная, 55. ул. Камерный переулок, 47а; 16а;

- медицинское учреждение на ул. 5-я Кордная, 73;

- детский сад на ул. 5-я Кордная, 43; 22. ул. 3-я Молодежная, 57. ул. 1-я Молодежная, 22. ул. 6-я Шинная, 7;

- школа ул. 5-я Кордная, 43а. ул. 6-я Шинная, 9б. ул. Камерный переулок, 47;

- стадион на ул. 6-я Шинная, 9а.

Машина с питьевой водой будет установлена на улице 4-я Кордная и 3-я Молодежная.

ИСТОЧНИК KP.RU