На границе в Омской области остановили фуру с 17 тоннами поддельной одежды

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-21T07:57:17+03:00

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В Омской области на пункте пропуска на границе с Казахстаном таможенники остановили большегруз с прицепом. Из соседней республики для продажи в Омске везли больше 17 тонн разных товаров, на которые не было документов. Все поддельные товары отвезли на склад, чтобы проверить их.

- При проведении таможенного досмотра должностными лицами таможни в числе товаров, перевозимых в автомобиле, обнаружена продукция легкой промышленности (бейсболки и носки) с признаками контрафактности, маркированная товарными знаками «СHANEL», «REEBOK», «NIKE», «ADIDAS», «GIVENCHY», «АPPLE», «TOMMY HILFIGER», «SHIMANO», «KAPPA», «LOUIS VUITTON» и другими, общим количеством 307 549 тысяч единиц, - рассказали в пресс-службе таможни.

Общий ущерб от такого количества подделки владельцам составил 333 миллиона рублей. Сейчас следователи возбудили уголовное дело за использование товарного знака.

ИСТОЧНИК KP.RU