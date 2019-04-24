2019-04-24T10:13:51+03:00
Общество

В Омске начали ремонтировать дороги

Дорожники уже использовали больше 2 тысяч тонн асфальта
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске начали ремонтировать дорогиВ Омске начали ремонтировать дорогиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Омске с 15 апреля дорожники начали ремонтировать магистрали города. Всего за сезон им предстоит отремонтировать 387 дорожных объектов на площади 255 тысяч квадратных метров. Из-за хорошей погоды в этом году ремонт дорог начался значительно раньше обычного. В мэрии отчитались, что в городе уже отремонтированы участки на площади 17 тысяч 800 квадратных метров, использовано 2 тысячи 118 тонн асфальтобетонной смеси. В прошлом году в это же время площадь завершенных работ была в два раза скромнее.

- На ремонт разных участков дорог затрачивается разное количество времени, в первую очередь, это зависит от степени повреждения дорожного полотна, — рассказал заместитель начальника дорожно-эксплуатационного участка № 2 Кировского округа Денис Бушуев. — На аварийно-восстановительный ремонт дороги по улице Дмитриева ушло около трех дней из-за большой протяженности улицы и множества разрушений. За это время на участке от улицы Ватутина до улицы Крупской асфальт был уложен на площади 1 000 квадратных метров. Сегодня планируем выполнять ремонтные работы на дорогах по улицам Енисейской и 70 лет Октября.

За весну и лето в Омске планируют отремонтировать 21 дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омич, пытавшийся сжечь внука в печи, согласен, что должен сидеть в СИЗО
Омичей в Пасху зовут на Соборную площадь
Омск накрыла пыльная буря
В Омске «Камаз» насмерть сбил велосипедиста
Омские чиновники не хотят увеличивать время бесплатной пересадки
Омские чиновники пообещали закатать асфальт на дороге, которую ребенок ремонтировал лопаткой
Мать 2-летнего малыша, которого дед затолкал в горящую печь, навестила его в больнице
Омичей, парковавших машины на тротуаре Любинского проспекта, нашли и оштрафовали
Под мостами в Омске полицейские нашли закладки с наркотиками
Презентация Mitsubishi L200
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с МСФО
Омича, обматерившего полицейских, будут судить
Омичей приглашают на выставку «Сибирская строительная неделя 2019»
К приезду следователей в омской семье, где дед сжигал внука в печи, все были пьяны
Областная детская клиническая больница в Омске получит новое высокотехнологичное оборудование
В Омске городской фонтан отремонтировали монтажной пеной
В Омске сняли на видео ребенка, латающего ямы на дороге детской лопаткой
Омича с полным багажником оружия задержали на границе с Казахстаном
Жена омского бизнесмена сообщила о его похищении
Омские фанаты встретятся с игроками «Авангарда» 26 апреля
Клещи в Омской области покусали уже больше 150 сибиряков
В Омске хотят продлить маршрут 47 автобуса
Двухлетний омский малыш, которого пытался сжечь в печи дед, находится в коме
«Росводоканал Омск» продолжает акцию «Кубометры в подарок»