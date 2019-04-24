В Омске начали ремонтировать дороги

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-24T10:13:51+03:00

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В Омске с 15 апреля дорожники начали ремонтировать магистрали города. Всего за сезон им предстоит отремонтировать 387 дорожных объектов на площади 255 тысяч квадратных метров. Из-за хорошей погоды в этом году ремонт дорог начался значительно раньше обычного. В мэрии отчитались, что в городе уже отремонтированы участки на площади 17 тысяч 800 квадратных метров, использовано 2 тысячи 118 тонн асфальтобетонной смеси. В прошлом году в это же время площадь завершенных работ была в два раза скромнее.

- На ремонт разных участков дорог затрачивается разное количество времени, в первую очередь, это зависит от степени повреждения дорожного полотна, — рассказал заместитель начальника дорожно-эксплуатационного участка № 2 Кировского округа Денис Бушуев. — На аварийно-восстановительный ремонт дороги по улице Дмитриева ушло около трех дней из-за большой протяженности улицы и множества разрушений. За это время на участке от улицы Ватутина до улицы Крупской асфальт был уложен на площади 1 000 квадратных метров. Сегодня планируем выполнять ремонтные работы на дорогах по улицам Енисейской и 70 лет Октября.

За весну и лето в Омске планируют отремонтировать 21 дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU