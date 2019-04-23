Омичи угнали машины с картодрома и катались на них по улицам

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-23T10:51:03+03:00

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Работник картодрома в парке в центре города заметил, что двое мужчин уехали с территории картодрома на двух малолитражных гоночных автомобилях. Мужчина не смог сам их догнать и позвонил в полицию. На вызов приехали сотрудники Росгвардии, которые и отправились по следам грабителей.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что угонщиков удалось найти только на улице Завертяева. Двое мужчин катались на машинках прямо по проезжей части. Мужчин в возрасте 29 и 30 лет, решивших поиграть в машинки, удалось оперативно задержать. Они были сильно пьяны, к тому же, оказалось, что мужчины раньше уже угоняли машины с картодрома в другом парке Омска. Сейчас их доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU