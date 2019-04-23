2019-04-23T10:20:27+03:00
Общество

В МЧС разрешили омичам жарить шашлыки на майские выходные

Главное, соблюдать правила безопасности
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В МЧС разрешили омичам жарить шашлыки на майские выходныеВ МЧС разрешили омичам жарить шашлыки на майские выходныеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В нашем регионе сейчас сложилась сложная ситуация с пожарами. Из-за сухой и ветреной погоды происходит много пожаров, в основном, они возникают из-за нерадивых горожан, которые решают сжечь сухую траву и мусор, а потом не могут справиться с разбушевавшимся огнем. Сейчас в нашем регионе возникло уже около 550 таких пожаров. В МЧС прогнозируют увеличение подобных пожаров в майские праздники, когда омичи поедут на дачи. Однако на дачных участках и во дворе частных домов спасатели разрешили жарить шашлыки.

- Нет запрета на шашлыки, но гражданам нужно сознательно отнестись к приготовлению: должна быть очищена территория вокруг мангала, использовать только угли промышленного производства, не использовать для приготовления дрова, - сообщил на сегодняшней пресс-конференции начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС по Омской области Денис Ахрамов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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