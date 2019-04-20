2019-04-20T07:52:02+03:00
Общество

В Омске из-за падения глыбы льда с крыши завели уголовное дело

Виновник может получить 5 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: СУ СК России по Омской областиФото: СУ СК России по Омской области
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Трагедия произошла в конце марта, однако проверки заняли долгое время, поэтому уголовное дело по статье «Халатность» завели лишь сейчас. Виновник может получить 5 лет тюрьмы.

Напомним, 19-летний студент шел на занятия со своей девушкой, как вдруг с крыши Финансового университета на улице Партизанской на них с крыши упала глыба льда. Девушка успела отскочить, а вот парню не повезло - слежавшийся снег и лед упали прямо на него. Молодой человек получил серьезную черепно-мозговую травму и месяц провел в больнице. Накануне его выписали и отправили в центр реабилитации.

Следователи установили, последний раз снег с крыши очищали в феврале, после этого, несмотря на снегопады, крышу университета больше никто не чистил.

- Бездействие должностных лиц университета и их фактическое безразличие к возможности наступления тяжких последствий привело к несчастному случаю с молодым человеком, которому был причинен тяжкий вред здоровью, - пояснили в СУ СК России по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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