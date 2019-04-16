2019-04-16T10:45:10+03:00
Общество

Клещи в Омской области укусили уже 53 человека

Они проснулись раньше из-за теплой погоды
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Клещи в Омской области укусили уже 53 человекаКлещи в Омской области укусили уже 53 человекаФото: Мария ЛЕНЦ
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С наступлением весны, которая пришла в Омскую область раньше, чем в прошлые годы, активизировались и клещи. Из-за теплой погоды клещи в этом году проснулись уже в конце марта. Сейчас же укушенных омичей становится все больше.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, по состоянию на 15 апреля в больницы города и области обратились уже 53 человека. Из них 26 детей. Однако в большинстве случаев омичи не спешат идти в больницу, если их укусил клещ. Многие вытаскивают его самостоятельно, что может быть опасно, ведь клещи являются переносчиками опасных заболеваний.

Среди исследованных в лабораториях клещей пока не нашли зараженных вирусами клещевого энцефалита, боррелиями, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека. Омичам напоминают, что предотвратить заболевания поможет вакцинация. Также в случае укуса медики рекомендуют обращаться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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