2019-04-16T09:24:56+03:00
Общество

Омич спас мужа с женой из горящего дома

Женщина выбежала сама, а мужчину он вытаскивал ползком
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич спас мужа с женой из горящего домаОмич спас мужа с женой из горящего домаФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Страшный пожар случился накануне в деревне Горькое Крутинского района Омской области. Там загорелся частный дом. Густой черный дым, который валил из дома соседей, увидел сосед супругов, Геннадий Зенков.

- Сразу побежал туда. Во дворе близко к горящему дому обнаружил рыдающую хозяйку. Быстрее отвел ее подальше, ведь она незрячая. А потом услышал крики. Бросился в дом. Из-за дыма ничего не было видно. Буквально на ощупь обнаружил Петра Михайловича, лежащего на полу. У него горела одежда на спине.

Он помог спасателям потушить огонь Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Он помог спасателям потушить огоньФото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Мужчина не растерялся, снял с себя куртку и стал сбивать ею пламя со своего соседа. Так как идти мужчина не мог, Геннадию пришлось вытаскивать соседа на себе ползком, так как все заволокло едким дымом. Когда муж с женой были на безопасном расстоянии от горящего дома, храбрый омич вызвал спасателей и принялся тушить разгоревшийся пожар. Пожарные приехали буквально через три минуты и потушили огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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