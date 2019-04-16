Омич спас мужа с женой из горящего дома
Страшный пожар случился накануне в деревне Горькое Крутинского района Омской области. Там загорелся частный дом. Густой черный дым, который валил из дома соседей, увидел сосед супругов, Геннадий Зенков.
- Сразу побежал туда. Во дворе близко к горящему дому обнаружил рыдающую хозяйку. Быстрее отвел ее подальше, ведь она незрячая. А потом услышал крики. Бросился в дом. Из-за дыма ничего не было видно. Буквально на ощупь обнаружил Петра Михайловича, лежащего на полу. У него горела одежда на спине.
Он помог спасателям потушить огоньФото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Мужчина не растерялся, снял с себя куртку и стал сбивать ею пламя со своего соседа. Так как идти мужчина не мог, Геннадию пришлось вытаскивать соседа на себе ползком, так как все заволокло едким дымом. Когда муж с женой были на безопасном расстоянии от горящего дома, храбрый омич вызвал спасателей и принялся тушить разгоревшийся пожар. Пожарные приехали буквально через три минуты и потушили огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU