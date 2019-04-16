В Омске снизилась средняя зарплата

СЕГОДНЯ 07:02 2019-04-16T07:02:52+03:00

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Омскстат опубликовал данные о средней заработной плате омичей. Оказалось, что в марте номинальное денежное вознаграждение за работу снизилось по отношению к февралю этого же года. Так, в номинальном исчислении она упала на 0,2%, а в реальном исчислении на 0,7%. Тем не менее, среднемесячная заработная плата омичей по итогам первых трех месяцев с начала 2019 года составила 31 461 рубль. Однако многие омичи не верят в цифры статистиков, в реальности зарплаты большинства омичей гораздо ниже, чем в отчетах.

Однако в сравнении с прошлым годом зарплаты омичей все же выросли. По данным аналитиков рост с марта 2018 года составил на 7,2%. Однако вместе с ростом зарплаты растут и цены на продукты, услуги и общественное питание. Цены на эти категории выросли за год на 2,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU