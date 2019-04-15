В Омске вандалы снова разбили стекло перехода на Любинском проспекте

СЕГОДНЯ 04:58 2019-04-15T04:58:22+03:00

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И вновь плохие новости с Любинского проспекта. В очередной раз недавно реконструированная улица пострадала от вандалов. Неизвестные хулиганы снова повредили стекло подземного перехода. Удар, судя по всему, был очень сильным. Стекло после него все пошло мелкой трещиной. Об этом сообщает омский блогер omchanin в своем блоге.

- Вандалы разбили еще одно стекло купола над подземным переходом (на Ленина - Карла Либкнехта). Удар был нанесен со стороны проезжей части, с правой стороны, - сообщает блогер Игорь Федоров.

Добавим, что это уже не первый акт вандализма на Любинском проспекте. Прошлым летом молодежь у одного из баров устроила танцы на крыше стеклянного купола над подземным переходом. Из-за этого стекло тоже покрылось мелкой трещиной. А ранее неизвестные вандалы обстреляли его из пневматики.

ИСТОЧНИК KP.RU