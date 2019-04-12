Омич распылил перцовый баллончик в салоне маршрутки

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-12T10:57:31+03:00

Так он отомстил водителю за то, что тот ему посигналил

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Как рассказывают омичи в социальных сетях, все случилось на автобусной остановке у «Фестиваля» на Левом берегу. Водитель из красной машины подбежал к водителю микроавтобуса, когда тот притормозил у остановки. Автомобилист стал кричать на маршрутчика, оказалось, что ему не понравилось, что маршрутчик ему посигналил.

После того, как он высказал все, что думает о водителе маршрутки, автомобилист достал из кармана перцовый баллончик и распылил его прямо в салоне переполненной маршрутки. После возмущения пассажиров, он убежал и скрылся в своей машине, однако очевидцы успели сфотографировать его машину. Судя по всему, пассажиры маршрутки собираются писать на хулигана заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU