Танцы омских школьников на пешеходном переходе попали на видео
Забавное видео омич, который пожелал остаться анонимным, выложил в социальные сети. Он заснял двух танцующих школьников на пешеходном переходе. Автомобилист ехал по одной из улиц на Левобережье. Там в районе школы № 24 на пешеходном переходе он заметил двух школьников с ранцами. Они перебежали половину дороги, а на второй части один из них устроил танцы. Мальчик несколько раз прокрутился вокруг себя и сделал еще несколько танцевальных движений.
Водителю, однако, не понравились такие активные школьники. Он выложил видео в социальные сети для того, чтобы родители объяснили детям, что такое поведение на дороге недопустимо. В комментариях омичи осудили как школьников, которые не знаю как вести себя на дороге, так и водителя, который, по их мнению, ехал на слишком большой скорости и не притормозил.
Танцы на пешеходном переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU