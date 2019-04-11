2019-04-11T13:38:26+03:00
Общество

Танцы омских школьников на пешеходном переходе попали на видео

Их чуть не сбила машина [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Забавное видео омич, который пожелал остаться анонимным, выложил в социальные сети. Он заснял двух танцующих школьников на пешеходном переходе. Автомобилист ехал по одной из улиц на Левобережье. Там в районе школы № 24 на пешеходном переходе он заметил двух школьников с ранцами. Они перебежали половину дороги, а на второй части один из них устроил танцы. Мальчик несколько раз прокрутился вокруг себя и сделал еще несколько танцевальных движений.

Водителю, однако, не понравились такие активные школьники. Он выложил видео в социальные сети для того, чтобы родители объяснили детям, что такое поведение на дороге недопустимо. В комментариях омичи осудили как школьников, которые не знаю как вести себя на дороге, так и водителя, который, по их мнению, ехал на слишком большой скорости и не притормозил.

Танцы на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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