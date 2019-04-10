СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-10T09:42:11+03:00

Омич угнал катафалк с кладбища и отправился спать в лес Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Перед этим он много выпил

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Все произошло в Тарском районе Омской области. На похороны на кладбище приехали две машины с родственниками усопшего. Они припарковали автомобили и оставили ключи одной из машин в замке зажигания. Укрывшись за могильными плитами, за всем наблюдал мужчина без определенного места жительства. После того как поминальные мероприятия завершились, осталось всего двое рабочих, которые оставили служебный УАЗ без присмотра.

Как рассказали в полиции, мужчина выпил водку, оставленную родственниками и решился на преступление. Он Завел двигатель оставленной машины и выехал на трассу. Через 4 километра у него возникли проблемы со сцеплением, поэтому ему пришлось съехать в кювет. Далее он вышел из машины и попросту направился спать в лес.

Все случилось в ТареФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Машину нашли через час, а служебная собака Грета вскоре и вышла на след похитителя. 49-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. За угон ему может грозить 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU