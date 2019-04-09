Омичка отсудила у кафе 113 тысяч рублей за сломанную ногу

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-09T13:21:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичка отдыхала с друзьями в одном из городских кафе. Женщина шла по мокрому и скользкому полу в зале кафе, зацепилась каблуком за неровную напольную плитку и упала. Приехавшие медики диагностировали у женщины закрытый перелом голени. 50-летняя омичка долгое время не могла работать и проходила длительное лечение.

После того, как нога восстановилась, женщина обратилась в суд с требованием компенсации от владельца кафе. Как сообщили в пресс-службе Областного суда, омичка требовала с кафе 150 тысяч рублей. Суд признал вину владельца кафе. Женщина получила 40 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред и 35 тысяч рублей в качестве компенсации утраченного ею заработка. Также она получит 38 рублей – это 50% от штрафа, который заплатит предприниматель.

ИСТОЧНИК KP.RU