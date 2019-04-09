Крылов пообещал привезти в Омск Кубок Гагарина

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-09T12:44:27+03:00

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Накануне состоялся последний матч финала Восточной конференции. Сложный матч против «Салавата Юлаева» для «Авангарда» стал решающим и помог омичам выйти в финал Кубка Гагарина. Сразу после победы команды председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов заявил, что омичи вполне могут стать обладателями Кубка.

- Мы всем доказали, что эта команда способна больше, чем на минимальные цели. Сейчас я могу уверенно сказать: это их шанс (взять Кубок Гагарина). Потому что важно в таких больших делах иметь коллектив, когда один за всех и все за одного. И стоит признать, что сейчас у нас есть коллектив, способный выиграть этот непростой кубок, - сказал Крылов в программе «Овертайм».

Также Крылов заявил, что в случае победы ястребов, Кубок и команда обязательно приедет в Омск. Для победы омичам нужно одолеть соперника из Западной конференции, который определится сегодня. Первый матч финальной серии состоится уже 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU