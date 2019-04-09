2019-04-09T12:20:18+03:00
Общество

Кассир банка в Омске украла у пенсионерки миллион накоплений

Ее осудили на 2 года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Кассир банка в Омске украла у пенсионерки миллион накопленийКассир банка в Омске украла у пенсионерки миллион накопленийФото: Мария ЛЕНЦ
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Кассир одного из банков закрыла накопительный счет пожилой омички, якобы по просьбе пенсионерки. Часть денег с него она перевела на другой счет пенсионерки, а еще 1,1 миллиона рублей кассир оставила себе. Через некоторое время пенсионерка заметила пропажу денег, которые она копила много лет, и обратилась в банк.

- Хищение было установлено после обращения потерпевшей в службу безопасности банка с заявлением о пропаже денежных средств в размере 1,1 млн. рублей, которые она откладывала с заработной платы и пенсии на протяжении нескольких десятилетий, - рассказали в прокуратуре.

После всех проверок банк вернул пожилой женщине все деньги, а после этого стал требовать их со своей сотрудницы, которую сразу же уволили. Помимо того, что бывшая работница должна выплатить банку больше миллиона рублей, суд назначил ей 2 года колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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