В Омской области затопило дома и огороды в ауле

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-09T11:45:20+03:00

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В ауле Илеуш в Москаленском районе талыми водами подтопило дома и огороды местных жителей. В зоне подтопления оказались 12 жилых домов и огородов, там проживает 28 человек. Подтопление началось вчера вечером, вода в некоторых домах людей достигает уровня 5-10 сантиметров.

Для жителей аула уже подготовили пункт временного размещения, однако местные жители не захотели оставлять свои дома. Как сообщили в МЧС, сейчас воду из аула откачивают при помощи специальной техники – работают две мотопомпы, также в селение прибыла пожарная насосная станция. Около 70 спасателей сейчас работают в затопленном ауле, дорогу в поселение не затопило, поэтому местным жителям доставляют питьевую воду, продукты и медикаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU