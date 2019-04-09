2019-04-09T11:45:20+03:00
Происшествия

В Омской области затопило дома и огороды в ауле

Спасатели откачивают оттуда воду
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области затопило дома и огороды в аулеВ Омской области затопило дома и огороды в аулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В ауле Илеуш в Москаленском районе талыми водами подтопило дома и огороды местных жителей. В зоне подтопления оказались 12 жилых домов и огородов, там проживает 28 человек. Подтопление началось вчера вечером, вода в некоторых домах людей достигает уровня 5-10 сантиметров.

Для жителей аула уже подготовили пункт временного размещения, однако местные жители не захотели оставлять свои дома. Как сообщили в МЧС, сейчас воду из аула откачивают при помощи специальной техники – работают две мотопомпы, также в селение прибыла пожарная насосная станция. Около 70 спасателей сейчас работают в затопленном ауле, дорогу в поселение не затопило, поэтому местным жителям доставляют питьевую воду, продукты и медикаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшая школьница в голубых кроссовках нашлась в Омске
Омичка отсудила у кафе 113 тысяч рублей за сломанную ногу
Акции выходного дня для жителей г. Омска!
СТБ-Охрана: задержаны злоумышленники, избившие мужчину и скрывшиеся с места происшествия
Крылов пообещал привезти в Омск Кубок Гагарина
Кассир банка в Омске украла у пенсионерки миллион накоплений
«Финальный сезон «Игры престолов» омичи бесплатно увидят на МТС ТВ»
В пожаре в Нефтяниках спасли одного омича
У омича украли все деньги, которые он копил на стоматолога
Омская полиция сняла на видео облаву на массажный салон с проститутками
На окраине Омска поймали мужчину, искавшего на пустыре ночью закладку
Омич показывал девушке трюки на балконе и разбился насмерть
В Омске ищут пропавшую школьницу в голубых кроссовках
В Омских парках заработали аттракционы
Самолет по пути из Омска в Москву экстренно сел в Уфе из-за омички с инсультом
Губернатор Бурков добился льготных тарифов для аграриев
Омичи перевели жителю Севера 19 миллионов за рога оленей, которые они так и не получили
Михаил Шивляков вошёл в пятёрку сильнейших людей Европы на турнире в Англии