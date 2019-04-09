Омич показывал девушке трюки на балконе и разбился насмерть

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-09T09:07:08+03:00

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О происшествии стало известно благодаря социальным сетям. Очевидцы выложили туда фотографии. Как рассказали омичи, молодой человек стоял на балконе 12 этажа дома на улице Машиностроительная на Московке-2. Он был пьян, стал кривляться и показывать своей девушке, которая тоже находилась на балконе, какие-то трюки. Внезапно он потерял равновесие и сорвался вниз.

Очевидцы утверждают, что он не хотел совершать суицид. До последнего молодой человек пытался зацепиться за балкон. После происшествия полицейские вызвали его бывшую жену, которая и опознала 27-летнего молодого человека. Некоторые очевидцы отметили, что это не первая такая трагедия в этой многоэтажке.

ИСТОЧНИК KP.RU