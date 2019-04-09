В Омских парках заработали аттракционы

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-09T08:24:40+03:00

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В Омск пришло долгожданное потепление, которое задержится в нашем городе надолго. В ближайшую неделю синоптики обещают солнечную и сухую погоду до 12-15 градусов тепла днем. Поэтому в парке имени 30-летия ВЛКСМ решили запустить аттракционы, которые будут работать ежедневно с 11.00 до 18.00. Как только на улице станет еще теплее, кататься на них можно будет и до позднего вечера.

В этом году аттракционы открыли гораздо раньше, чем обычно – все из-за ранней и теплой весны. В парке будут работать колесо обозрения и ряд каруселей для самых маленьких. Ближе к маю или июню там появятся два новых аттракциона – паровозик в виде гусеницы для детей и качели для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU