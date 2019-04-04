К приезду Путина в Омске разработали 9 гостевых маршрутов

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-04T10:03:41+03:00

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Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в ноябре этого года. Его планируют посетить президент РФ Владимир Путин и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Помимо высокопоставленных чиновников на форум приедут множество гостей из других регионов. Для всех них разработали специальный гостевые маршруты для просмотра города и его достопримечательностей. Постановление о маршрутах опубликовали на сайте мэрии.

Перечень маршрутов:

1. Аэропорт «Омск-Центральный» – Ленинградский мост – проспект Карла Маркса (ул. Ленина) – здание правительства Омской области.

2. Аэропорт «Омск-Центральный» – ул. 70 лет Октября – ул. Конева – мост им. 60-летия Победы – ул. Красный Путь – здание правительства Омской области.

3. Исилькульский тракт – бульвар Архитекторов – ул. Конева – мост им. 60-летия Победы – ул. Красный Путь – здание правительства Омской области.

4. Русско-Полянский тракт – ул. Мельничная – Ленинградский мост – пр. Карла Маркса – здание правительства Омской области.

5. Железнодорожная станция «Омск-Пассажирский» – пр. Карла Маркса – Комсомольский мост – здание правительства Омской области.

6. Железнодорожная станция «Омск-Пассажирский» – ул. Иртышская набережная – пр. Карла Маркса – Комсомольский мост – здание правительства Омской области.

7. Черлакский тракт – ул. 13-я Комсомольская – ул. Сухой Пролет (ул. 1-я Советская) – ул. Иртышская набережная (пр. Карла Маркса) – Комсомольский мост – здание правительства Омской области.

8. Здание правительства Омской области – ул. Красный Путь – ул. Березовая – здание муниципального унитарного предприятия города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш».

9. Пр. Карла Маркса – ул. Масленникова – ул. Богдана Хмельницкого (театр драмы и комедии «Галерка» в Октябрьском административном округе города Омска).

ИСТОЧНИК KP.RU