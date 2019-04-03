2019-04-03T13:58:04+03:00
Общество

Болельщиков «Авангарда» с фан-зоны на «Красной звезде» развезут по домам автобусами

Там установят экран и трибуны
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: ХК "Авангард"Фото: ХК "Авангард"
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На стадионе «Красная звезда» завтра планируется трансляция матча «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым», который пройдет в Уфе. Это будет четвертый матч серии Восточной конференции. Для болельщиков из Омска на стадионе поставят огромный экран и трибуны на 1200 мест. Перед матчем, начало которого в 20.00 для омичей выступит команда группы поддержки «Черри» и барабанщики Light Beat. Вход на стадион бесплатный. Как рассказали в дептрансе, после матча омичей развезут автобусы, они будут стоять с восточной стороны комплекса.

Маршруты автобусов:

№ 95: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Кирова — ул. Новокирпичная — Сибирский проспект — ул. Гашека.

№ 33: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Маяковского — проспект Карла Маркса — ул. Красный Путь — проспект Мира — ул. Нефтезаводская — л. Энтузиастов — проспект Менделеева — ул. Бархатовой.

№ 49: (до Первокирпичного микрорайона): ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Маяковского — проспект Карла Маркса — ул. Герцена — ул. 24-я Северная — ул. 21-я Амурская — ул. Завертяева.

№ 61: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Масленникова — Ленинградский мост — ул. 70 лет Октября — проспект Комарова — ул. Перелета — ул. Ватутина — ул. Дианова — ул. 2-я Солнечная.

№ 45: ул. Масленникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Маяковского — проспект Карла Маркса — Ленинградский мост — ул. Суворова — ул. Олега Кошевого — ул. Торговая — ул. Бетховена — ул. Мельничная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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