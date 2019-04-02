Нападающие омского «Авангарда» Зернов и Михеев могут сегодня сыграть против «Салавата»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-02T12:47:08+03:00

Они вышли на лед на тренировке перед матчем

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Нападающие омского «Авангарда» Денис Зернов и Илья Михеев могут выйти на лед в сегодняшнем третье матче серии финала Восточной конференции. Об этом заявил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко на своем ютуб-канале. Также в официальной группе «Авангарда» выложили фото и видео с тренировки перед игрой с уфимским «Салаватом Юлаевым», на которой на лед вышли оба нападающих.

Напомним, нападающие из-за травм выбыли по ходу серий омичей с «Барысом». Из-за этого распалось первое ударное звено, куда и входили лидеры команды, Зернов и Михеев.

Болельщиков обрадовала новость о выходе на лед нападающих. В комментариях они поддержали хоккеистов и пожелали им побольше забитых шайб. Третья игра состоится сегодня, 2 апреля, в Уфе. Счет в серии сейчас 2:0 в пользу омичей. Начало игры в 20.00 по омскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU