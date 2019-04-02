В Омск не пустили 38 тонн мандаринов и моркови
Из Казахстана в Омскую область пытались ввезти фрукты и овощи без документов. Пограничники и сотрудники Россельхознадзора задержали на границе грузовики с мандаринами из Пакистана и морковью из Казахстана. В пункте пропуска «Ольховка» в Черлакском районе пограничники потребовали у перевозчиков документы, однако нужных бумаг не оказалось.
В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что в фитосанитарном сертификате на мандарине поставщики указали ложные сведения – там был неправильно указан номер автомобиля. А на морковь не было документов, которые бы подтверждали безопасность продуктов. Все продукты вернули в страны происхождения и не пустили в Омскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU