2019-04-02T12:07:29+03:00
Общество

В Омск не пустили 38 тонн мандаринов и моркови

Их вернули на родину
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омск не пустили 38 тонн мандаринов и морковиВ Омск не пустили 38 тонн мандаринов и морковиФото: с сайта управления Россельхознадзора по Омской области.
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Из Казахстана в Омскую область пытались ввезти фрукты и овощи без документов. Пограничники и сотрудники Россельхознадзора задержали на границе грузовики с мандаринами из Пакистана и морковью из Казахстана. В пункте пропуска «Ольховка» в Черлакском районе пограничники потребовали у перевозчиков документы, однако нужных бумаг не оказалось.

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что в фитосанитарном сертификате на мандарине поставщики указали ложные сведения – там был неправильно указан номер автомобиля. А на морковь не было документов, которые бы подтверждали безопасность продуктов. Все продукты вернули в страны происхождения и не пустили в Омскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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