2019-04-02T09:31:23+03:00
Происшествия

В Омске парни напали с ножом на новых ухажеров своих девушек

Один убит, другой серьезно ранен
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске парни напали с ножом на новых ухажеров своих девушекВ Омске парни напали с ножом на новых ухажеров своих девушекФото: Иван ВИСЛОВ
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Двое парней встречались с 20-летними омичками. Отношения были серьезными и пары решили жить вместе в съемной квартире. Однако через некоторое время отношения испортились, и они расстались. Судя по всему, расставание произошло по инициативе девушек, которые вскоре нашли себе новых парней. Брошенным омичам это не понравилось, и они решили в буквальном смысле отвоевать сердца своих возлюбленных. Для храбрости они выпили бутылку водки, подкараулили парней, которые были в гостях у бывших девушек, и напали на них.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, один парень нанес несколько ударов ножом в грудь 21-летнему омичу, а второй ударил 24-летнего парня ножом в колено. После этого ревнивцы поспешно убежали. После нападения 21-летний парень погиб, а второго молодого человека увезли в больницу. Сейчас нападавших уже задержали и завели на них уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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