В Омске сбили школьницу, перебегавшую дорогу
Все произошло на Московке
В Омске сбили школьницу, перебегавшую дорогуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:
Авария случилась сегодня ранним утром, около 7.30. 43-летняя женщина на машине марки «Киа» ехала по улице 6-я Станционная на старой Московке. В районе дома № 149 она в сумерках не заметила девочку, которая торопилась в школу. Девочка хотела перебежать дорогу в неположенном месте и угодила под колеса.
В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что 11-летняя девочка в аварии получила травмы. Ей вызвали скорую помощь, и приехавшие медики госпитализировали ее в больницу. Сейчас полицейские будут выяснять все обстоятельства и причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU