В Омске сбили школьницу, перебегавшую дорогу

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-02T08:23:39+03:00

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Авария случилась сегодня ранним утром, около 7.30. 43-летняя женщина на машине марки «Киа» ехала по улице 6-я Станционная на старой Московке. В районе дома № 149 она в сумерках не заметила девочку, которая торопилась в школу. Девочка хотела перебежать дорогу в неположенном месте и угодила под колеса.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что 11-летняя девочка в аварии получила травмы. Ей вызвали скорую помощь, и приехавшие медики госпитализировали ее в больницу. Сейчас полицейские будут выяснять все обстоятельства и причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU