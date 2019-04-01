2019-04-01T14:19:17+03:00
Общество

Омское правительство потратит 27 тысяч на поиск «жучков» в принтерах

Чиновники боятся прослушки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омское правительство потратит 27 тысяч на поиск «жучков» в принтерахОмское правительство потратит 27 тысяч на поиск «жучков» в принтерахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Аппарат губернатора и правительства Омской области на портале Госзакупок объявил необычный аукцион. В его техническом задании сказано, что подрядчику необходимо будет проверить два лазерных принтера и один копировальный аппарат на наличие электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, то есть «жучков», которые передают информацию.

Чиновники отметили, что данную технику они используют для обработки информацию, которая содержит государственную тайну. Компании, которая будет искать «жучки» в принтерах правительства, готовы заплатить около 27 тысяч рублей.

Отметим, что в прошлом году в правительстве проверяли 75 различных предметов, в том числе чайники, компьютеры, телефоны и принтеры. Тогда за это заплатили около 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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