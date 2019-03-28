Омич отказался платить долг, заявив, что «России не существует»

28 Март 11:09 2019-03-28T11:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летний омич взял кредит в банке, но отдавать деньги не спешил. Его долг более, чем в 95 тысяч рублей передали коллекторскому агентству, которое также не могло найти управу на неплательщика. К делу подключились приставы. Но, когда они описывали 15-летнюю «Тойоту» должника, он сообщил им, что платить все равно не будет. Объяснение нашел довольно оригинальное - заявил, что он не гражданин России, потому что «такой страны нет».

- Подобные инсинуации были пресечены судебными приставами в самом начале, более того гражданин А. был предупрежден о возможных последствиях своих действий, - сообщает пресс-служба областного УФСПП. - Поняв, что «государство» все же существует и осознав неизбежность исполнения решения суда, должник отступил. Автомобиль с привлечением эвакуатора был транспортирован на специализированную стоянку для последующей оценки и реализации в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU