2019-03-26T14:44:31+03:00
Происшествия

В омском магазине поймали внезапно «растолстевшего» вора

Мужчина пронес мимо кассы две толстовки, надев их на себя
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Вору грозит до 2 лет колонии.Вору грозит до 2 лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Незамысловатую схему кражи придумал гость Омска, приехавший в наш город из Якутии. 39-летний мужчина пришел в магазин спорттоваров на улице Герцена. Там он присмотрел себе две толстовки. Но денег на покупку не было, поэтому вор решил вынести их из магазина на себе. Он срезал с них антикражные устройства, потом надел под свою куртку и был таков.

Продавцы заметили пропажу только через время. Посмотрев записи камер наблюдения, они заметили подозрительного человека. Он зашел в примерочную с ветровками, а вышел уже без них, внезапно растолстев. Найти вора оказалось несложно.

- В предполагаемом злоумышленнике полицейские узнали неоднократно судимого за кражи уроженца Республики Саха, который проживает на территории города Омска без регистрации, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Выйдя беспрепятственно из магазина, продал обе похищенные ветровки за 3 000 рублей незнакомому таксисту.

За кражу злоумышленнику грозит до двух лет колонии, также ему предстоит возместить материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омском аэропорту из-за тумана не смогли сесть 4 самолета
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков