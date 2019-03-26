В омском магазине поймали внезапно «растолстевшего» вора

26 Март 14:40 2019-03-26T14:44:31+03:00

Мужчина пронес мимо кассы две толстовки, надев их на себя

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Незамысловатую схему кражи придумал гость Омска, приехавший в наш город из Якутии. 39-летний мужчина пришел в магазин спорттоваров на улице Герцена. Там он присмотрел себе две толстовки. Но денег на покупку не было, поэтому вор решил вынести их из магазина на себе. Он срезал с них антикражные устройства, потом надел под свою куртку и был таков.

Продавцы заметили пропажу только через время. Посмотрев записи камер наблюдения, они заметили подозрительного человека. Он зашел в примерочную с ветровками, а вышел уже без них, внезапно растолстев. Найти вора оказалось несложно.

- В предполагаемом злоумышленнике полицейские узнали неоднократно судимого за кражи уроженца Республики Саха, который проживает на территории города Омска без регистрации, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Выйдя беспрепятственно из магазина, продал обе похищенные ветровки за 3 000 рублей незнакомому таксисту.

За кражу злоумышленнику грозит до двух лет колонии, также ему предстоит возместить материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU