Омичей напугало огромное грязное пятно на Оми

25 Март 12:09 2019-03-25T12:09:00+03:00

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В социальных сетях омичи поделились фотографией огромного пятна грязи, которое появилось на речке прямо в центре города. Горожане сфотографировали пятно с Комсомольского моста, оно находится недалеко от здания городского совета и мэрии. Омичи предположили, что кто-то сливает в Омь нечистоты незаконно. Они просят министерство экологии разобраться в ситуации. Некоторые заявили, что таких пятен в черте города несколько.

В комментариях некоторые горожане отметили, что стоит также обратить внимание и на свое поведение. Многие поделились фотографиями оставленного на природе мусора и порекомендовали омичам следить, прежде всего, за собой и убирать мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU