2019-03-28T09:02:33+03:00
Дом. Семья

Медведь Кузя из Большереченского зоопарка проснулся и начал делать зарядку

Косолапый лежебока решил привести мышцы в тонус после долгой спячки [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (Большереченский зоопарк)Фото: скриншот с видео (Большереченский зоопарк)
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Весна берет свое, и даже самые ленивые из обитателей Большереченского зоопарка начинают ощущать ее действие на себе. Постепенно выходят из многомесячной зимней спячки медведи. Первым сезон открыл Фома. Он проснулся еще в феврале. Но, увидев сугробы на улице, снова забрался в свой домик и показывал оттуда нос только, чтобы поесть. А вот медведица Маша проснулась выспавшийся и отдохнувший. Она сразу же начала бодро бегать по вольеру и общаться с сотрудниками зоопарка.

Накануне проснулся еще один мишка - Кузя. Он тоже полон сил. Сейчас после долгого лежания на боку косолапый приводит в тонус свои богатырские мышцы - крутит обруч. Правда, снаряд у него соответствующий по размеру - автомобильная покрышка.

Еще одна обитательница зоопарка Соня в этом году решила соответствовать своему имени и пока не торопится показывать себя миру. Вероятно, медведица наверстывает упущенное в прошлом году. Тогда она так и не смогла заснуть.

Кузенька!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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