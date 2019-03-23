Медведь Кузя из Большереченского зоопарка проснулся и начал делать зарядку

23 Март 10:00 2019-03-28T09:02:33+03:00

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Весна берет свое, и даже самые ленивые из обитателей Большереченского зоопарка начинают ощущать ее действие на себе. Постепенно выходят из многомесячной зимней спячки медведи. Первым сезон открыл Фома. Он проснулся еще в феврале. Но, увидев сугробы на улице, снова забрался в свой домик и показывал оттуда нос только, чтобы поесть. А вот медведица Маша проснулась выспавшийся и отдохнувший. Она сразу же начала бодро бегать по вольеру и общаться с сотрудниками зоопарка.

Накануне проснулся еще один мишка - Кузя. Он тоже полон сил. Сейчас после долгого лежания на боку косолапый приводит в тонус свои богатырские мышцы - крутит обруч. Правда, снаряд у него соответствующий по размеру - автомобильная покрышка.

Еще одна обитательница зоопарка Соня в этом году решила соответствовать своему имени и пока не торопится показывать себя миру. Вероятно, медведица наверстывает упущенное в прошлом году. Тогда она так и не смогла заснуть.

Кузенька!.

ИСТОЧНИК KP.RU