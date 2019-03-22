2019-03-22T12:33:37+03:00
Общество

Обнародована средняя зарплата омских чиновников

По региону она составляет 52 тысячи
Анна МИКУЛА
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Зарплата омских чиновников за год подросла.Зарплата омских чиновников за год подросла.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Росстат опубликовал данные о численности и оплате труда региональных госслужащих за прошлый год. Согласно обнародованным данным, чиновников Омской области становится меньше. Впрочем, большая часть сокращений произошла на селе. В общей сложности муниципальных служащих стало на 106 человек меньше. В облправительстве сократили 41 сотрудника, в территориальных органах федеральных органов власти - 52. Всего в регионе насчитали 11 550 чиновников.

При этом зарабатывать они стали больше. Среднемесячная начисленная заработная плата территориальных органах увеличилась за год на 10,1% - до 39 305 рублей, в органах исполнительной власти - на 13,7% и составила 52 768 рублей, в органах местного самоуправления - на 6,6% - до 35 375 рублей. В целом по региону средняя зарплата выросла в прошлом году на 12,8% и достигла 36 035, подсчитали статистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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