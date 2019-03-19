Омскую набережную не успеют реконструировать к российско-казахстанскому форуму

19 Март 12:26 2019-03-19T14:45:16+03:00

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Во время пресс-конференции губернатор Александр Бурков рассказал о ходе подготовки в предстоящему в ноябре российско-казахстанскому форуму с участием двух президентов, который пройдет в нашем городе. В частности поделился соображениями по поводу реконструкции набережной Иртыша, которая неизбежна уже в ближайшее время. К сожалению, такие масштабные работы уже не успеют выполнить к этому важному мероприятию.

- Идет обсуждение проектов реконструкции набережной с «Газпромом». Вопрос по сетям большой. К форуму мы набережную не сделаем. Но осветить ее должны, - рассказал Бурков журналистам. - Город мы должны осветить к осени. Света в городе не хватает особенно в ночное и вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU