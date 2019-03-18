В Омске задержали мужчину, прыгавшего на иномарке, которая мешала ему пройти
Инцидент произошел в одном из дворов на улице 2-ой Дачной. Владелица припаркованного там автомобиля «Хендай» увидела из окна своей квартиры, как неизвестный скачет по ее машине. Женщина рассказала о этом мужу. Тот вышел, чтобы выяснить, в чем дело, но хулиган уже сбежал. Тогда супруги обратились за помощью к правоохранителям.
- Вскоре схожий по приметам мужчина, быстрым шагом отдалявшийся от места происшествия, был задержан сотрудниками Росгвардии. Мужчина отрицал свою причастность к умышленной порче чужого имущества, однако автовладелица его опознала, после чего он был доставлен в территориальный отдел полиции, - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.
31-летний мужчина объяснил, что повредил чужую машину, потому что она мешала пройти.
ИСТОЧНИК KP.RU