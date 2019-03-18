2019-03-18T14:12:56+03:00
Общество

В Омске задержали мужчину, прыгавшего на иномарке, которая мешала ему пройти

Хулиган свою попытался отрицать свою вину, но это ему не помогло
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного управления РосгвардииФото: пресс-служба областного управления Росгвардии
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Инцидент произошел в одном из дворов на улице 2-ой Дачной. Владелица припаркованного там автомобиля «Хендай» увидела из окна своей квартиры, как неизвестный скачет по ее машине. Женщина рассказала о этом мужу. Тот вышел, чтобы выяснить, в чем дело, но хулиган уже сбежал. Тогда супруги обратились за помощью к правоохранителям.

- Вскоре схожий по приметам мужчина, быстрым шагом отдалявшийся от места происшествия, был задержан сотрудниками Росгвардии. Мужчина отрицал свою причастность к умышленной порче чужого имущества, однако автовладелица его опознала, после чего он был доставлен в территориальный отдел полиции, - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

31-летний мужчина объяснил, что повредил чужую машину, потому что она мешала пройти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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