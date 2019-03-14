Открытая после 10-летней реконструкции «Галерка» начала осыпаться

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-14T12:20:36+03:00

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Многострадальную омскую «Галерку» реконструировали долгих 10 лет. Но и этого времени, вероятно, не хватило, чтобы довести все работы до ума. По старой недоброй традиции, объект сдавали аврально и за два месяца пришлось выполнить все отделочные работы.

Напомним, здание открыли осенью, но перезимовало оно, судя по всему, не слишком удачно. Посетители с удивлением начали замечать трещины и отвалившуюся плитку на фасаде здания.

Фото того, как театр выглядит сейчас, выложили в социальные сети. В региональном минстрое прокомментировали ситуацию.

- Специалисты изучат ситуацию, - заявили в пресс-службе ведомства. - Сейчас сложно говорить о причинах, по которым отпала плитка. Возможно, ее задели при открывании входной двери. Не обязательно все это произошло из-за недочетов в работе подрядчика. Пока наша основная задача - сообщить обо всем заказчику. А руководство театра наверняка уже в курсе ситуации.

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU