2019-01-28T07:32:48+03:00
Происшествия

Появились фото с мест эвакуации омских школ

Все больше школьников отправляются по домам [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Появились фото с мест эвакуации омских школПоявились фото с мест эвакуации омских школФото: vk.com
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Сегодня утром в соцсетях появилось множество сообщений о минированиях в городских школах. Школьники, у многих их которых даже еще не начался первый урок, отправились по домам. Во всех школах ученикам сказали срочно эвакуироваться из здания из-за того, что учебное заведение заминировано. Позже всех их отправили по домам, потому что ждать на улице сегодня с утра было -30 мороза. На данный момент в соцсетях омичи написали об эвакуации в десятках городских школ – среди них №№ 10, 16, 21, 32, 36, 48, 55, 56, 73, 77, 82, 108, 116, 120, 132.

Все больше школьников отправляются по домам Фото: vk.com

Все больше школьников отправляются по домамФото: vk.com

Фото: vk.com

Позже стали появляться сообщения об эвакуации в нескольких городских больницах и поликлиниках – Диагностическом центре, Городской больнице № 3, городской поликлинике № 17.

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