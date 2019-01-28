Появились фото с мест эвакуации омских школ

СЕГОДНЯ 07:32 2019-01-28T07:32:48+03:00

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Сегодня утром в соцсетях появилось множество сообщений о минированиях в городских школах. Школьники, у многих их которых даже еще не начался первый урок, отправились по домам. Во всех школах ученикам сказали срочно эвакуироваться из здания из-за того, что учебное заведение заминировано. Позже всех их отправили по домам, потому что ждать на улице сегодня с утра было -30 мороза. На данный момент в соцсетях омичи написали об эвакуации в десятках городских школ – среди них №№ 10, 16, 21, 32, 36, 48, 55, 56, 73, 77, 82, 108, 116, 120, 132.

Все больше школьников отправляются по домамФото: vk.com

Фото: vk.com

Позже стали появляться сообщения об эвакуации в нескольких городских больницах и поликлиниках – Диагностическом центре, Городской больнице № 3, городской поликлинике № 17.