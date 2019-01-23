2019-01-23T09:24:07+03:00
Общество

Дело омской судьи в отставке, обвиняемой в мошенничестве, рассмотрит Верховный суд

По версии следствия, Наталья Вовченко незаконно получила маткапитал
Анна МИКУЛА
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Апелляцию омской судьи рассмотрят в Москве.Апелляцию омской судьи рассмотрят в Москве.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Омский областной суд признал судью в отставке Наталью Вовченко виновной в незаконном получении материнского капитала. Напомним, по версии следствия, Вовченко, будучи судьей Ленинского суда провернула махинацию с этой выплатой, получив 351,5 тысячи рублей.

Бывшую представительницу закона признали виновной в мошенничестве при получении выплаты (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы.

В свою очередь женщина решила обжаловать это решение в Верховном суде. Рассмотрение этой апелляции назначено на 30 января.

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