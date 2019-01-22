2019-01-22T14:20:04+03:00
Общество

В Омске появятся брелоки, которыми можно будет платить в транспорте

Пока завезли пробную партию
Анна МИКУЛА
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В ближайшее время у омичей появится еще один способ оплачивать проезд в общественном транспорте. Специально для расчета по безналу горожанам предлагают альтернативу транспортным картам - брелоки, которые можно прикрепить ключам.

Идею, в «Пассажирсервисе», вероятно, позаимствовали у Москвы. Там уже действуют транспортные брелоки «Тройка», которыми можно расплатиться как в наземном транспорте, так и в метро.

Для Омска пока поставили пробную партию таких гражданских, школьных и пенсионных проездных. Также сообщается, что при покупке такой брелок обойдется дороже обычной транспортной карты - в 150 рублей.

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