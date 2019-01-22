В Омске появятся брелоки, которыми можно будет платить в транспорте
Пока завезли пробную партию
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В ближайшее время у омичей появится еще один способ оплачивать проезд в общественном транспорте. Специально для расчета по безналу горожанам предлагают альтернативу транспортным картам - брелоки, которые можно прикрепить ключам.
Идею, в «Пассажирсервисе», вероятно, позаимствовали у Москвы. Там уже действуют транспортные брелоки «Тройка», которыми можно расплатиться как в наземном транспорте, так и в метро.
Для Омска пока поставили пробную партию таких гражданских, школьных и пенсионных проездных. Также сообщается, что при покупке такой брелок обойдется дороже обычной транспортной карты - в 150 рублей.