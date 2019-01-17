2019-01-17T11:31:36+03:00
Общество

В Омске 57 домов и больница останутся на день без воды

Рабочие будут ремонтировать водопровод
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске микрорайон и больница останутся без воды на деньВ Омске микрорайон и больница останутся без воды на деньФото: Мария ЛЕНЦ
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Воду отключат завтра, 18 января в Центральном округе Омска. Как сообщают в пресс-службе «ОмскВодоканал» отключение воды произойдет из-за ремонта водопровода напорного трубопровода центра реабилитации «Омский» на улице Березовой. Жители улицы 2-ая Кольцевая без холодной воды останутся с 10.00 до 23.00.

Холодной воды не будет в 57 элитных коттеджах, семи офисах, АЗС и больнице. Под отключение попадают жители домов с офисами по улице 2-я Кольцевая с нечетными номерами с 7/1 по 17/4, административные здания по адресам: улица Березовая,1; 1 к2. улица Кольцевая 2-я, 19/9а; 19/5; 19/9; 19/2; 9/7; 15а и АЗС №49.

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