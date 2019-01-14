2019-01-14T14:54:23+03:00
Общество

Омич зарезал друга за плохие слова о теще

Затем он пришел к женщине и во всем признался
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич зарезал друга за плохие слова о тещеОмич зарезал друга за плохие слова о тещеФото: Иван ВИСЛОВ
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Застолье закончилось кровавой дракой в поселке Боевой Исилькульского района Омской области. 49-летний омич пришел к своему 58-летнему другу в гости. Они решили выпить и сильно поругались. Оказалось, гость стал нелестно отзываться о своей теще. Хозяину дома, который знал женщину, это не понравилось. Он схватил кухонный нож и нанес несколько ударов своему другу.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, после убийства омич побежал к женщине, теще гостя, в соседний дом. Он ей все рассказал и признался в убийстве. Сейчас следователи окончательно выясняют все обстоятельства убийства и решают вопрос об аресте вспыльчивого омича.

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