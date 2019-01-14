В Омске на сугробах появились таблички c критикой властей за плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-14T12:31:39+03:00

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В социальных сетях появились фотографии неубранных сугробов вдоль дороги на одной из улиц. На сугробах местные жители установили красные таблички с просьбой убрать снег с обочин. Именно так омичи хотят привлечь внимание дорожников к сугробам. Таблички с надписями: «Снег не убирают — его сгребают в сторону» и другими появились вдоль улицы 6-ая Шинная в Октябрьском округе города.

Омичи, установив такие таблички на сугробах, надеются, что власти заметят их, снег уберут с обочины, а саму дорогу почистят. Такие своеобразные флешмобы некоторое время назад проводили по всей стране. Местные жители писали на сугробах краской или ставили таблички, а снег потом исчезал с обочин.