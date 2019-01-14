Капитан «Авангарда» не против перейти в «Ак Барс»
За казанскую команду Евгения Медведев выступал на протяжении 8 лет
Фото: hawk.ru
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Капитан «Авангарда» Евгений Медведев рассказал, что из-за переезда омской команды в Балашиху, остается чувство временности. Также хоккеист рассказал, что не прочь вернуться в Казань, которую считает своим вторым домом.
В интервью сайту «Реальное время» 36-летний спортсмен заявил, что готов вернуться в «Ак Барс», за который выступал восемь лет.
- Если будет предложение, то с удовольствием, - отметил Евгения Медведев.