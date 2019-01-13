2019-01-13T09:53:00+03:00
Общество

В Омске изъяли 30 тысяч поддельных батареек

Продавцам грозит крупный штраф
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске изъяли 30 тысяч поддельных батареекВ Омске изъяли 30 тысяч поддельных батареекФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омские полицейские провели контрольную закупку батареек известной марки. В киоске на улице 1-ая Заводская, они обнаружили около 30 тысяч поддельных батареек. Продавец не смог найти договор с правообладателем или другие документы, которые бы подтвердили, что батарейки не подделка.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что в киоск с проверкой они пришли по просьбе представителей правообладателя. Они и пожаловались на возможную подделку. В киоске батарейки, которые обычно стоят 80-100 рублей за штуку, продавали всего за 20. Объявления о продаже по такой же цене были и в омских пабликах в социальных сетях.

Тридцать тысяч поддельных батареек пришлось конфисковать. Продавцу теперь придется заплатить крупный штраф в трехкратном размере стоимости конфискованного товара.

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