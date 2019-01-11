Омичи пожаловались на трактор, издающий адские звуки во время уборки снега по ночам
Не сразу удалось заснуть жильцам многоэтажек на улице Конева. Их двор ночью оглашали жуткий грохот и скрежет. Адские звуки, судя по всему, издавала техника, чистившая снег.
- На Конева сейчас работает трактор, который ковшом скребет снег. Звуки такие, как будто он там сатану вызывает, или ктулху молится... короче мы всем домом радуемся, - жалуется автор видео, разошедшегося по омским пабликам. - И да - интересно, что останется от бордюров и асфальта от такой экстремальной чистки
- Хорошо, что развеяли ужасные догадки о происхождении звука. Наши окна выходят на аэропорт и 12-этажку, и не видно было этого грейдера, - рассказывает одна из комментаторов в соцсетях. - Тишина, а посреди ночи в тумане эти звуки... Видала, как проехал этот трактор в сторону «Меги». Звуки, конечно, адские. Больше 10 лет здесь живу - первый раз такое слышу.
Инопланетяне чистят снег.Видео: vk.com/inci55