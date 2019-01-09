2019-01-09T13:50:13+03:00
Происшествия

Омич перевел мошенникам 8 тысяч на «похороны»

Как выяснилось, аккаунт его друга в соцсетях взломали мошенники
Анна МИКУЛА
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Омич перевел деньги не знакомому, а интернет мошенникам.Омич перевел деньги не знакомому, а интернет мошенникам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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31-летнему жителю Кировского округа в соцсетях пришло тревожное сообщение от друга. Тот рассказывал, что у него умер близкий человек, которого даже не на что похоронить. Мужчина перевел знакомому 8 тысяч рублей, даже не уточнив по телефону или при личной встрече, на самом ли деле к нему обратился друг.

Подозрения закрались только после того, как «приятель» потребовал добавить еще пять тысяч. Омич понял, что попался на уловку мошенников.

- По данному факту в ОП № 1 УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба областной полиции. - Сотрудниками уголовного розыска уже установлено в какой банк были переведены денежные средства.

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